Ekipler, kent merkezinde belirlenen ikametlere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

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