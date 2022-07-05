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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen ikametlere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray operasyon torbacı

Aksaray Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
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Sabah
05:19
Öğle
12:53
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

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