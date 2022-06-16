Antalya'nın Akseki ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Musa Güzeldağ'ın kullandığı 42 AFY 001 plakalı otomobil Akseki - Manavgat kara yolu Kale mevkisinde bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Şerif Balta, Deniz Arıcan ile Ege Arıcan yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akseki'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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