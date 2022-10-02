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Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

02.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Rus derneğince, "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" düzenlendi.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Oba At Çiftliği'nde organize edilen "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması"nda birinciliği Adem Sonayaz, ikinciliği Deniz Beniaminov, üçüncülüğü de Arina Çarpunova kazandı.

Dernek başkanı Ekaterina Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez düzenledikleri yarışların bir başlangıç olduğunu söyledi.

Verdikleri kursta başarılı olan 6-14 yaş kategorisindeki 9 öğrencinin başlangıç seviyesinde yarıştığını anlatan Gündüz, "Güzel bir organizasyon oldu. Umarım bu organizasyonu büyüterek daha çok kişinin katılımıyla gerçekleştiririz." dedi.

Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu verdi.

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Binicilik Alanya At rus yaris

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