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Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

19.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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