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Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

20.09.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti.

Tosmur Mahallesi'nde bir sitedeki daireden duman kokusu geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, su dolu tepsinin üzerinde yanan mangalın yanında engelli Adem Yeğni'yi (46) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yeğni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeğni'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Cenaze, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

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zehirlenme Alanya cenaze mangal karbonmonoksit ölüm

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