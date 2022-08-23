Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistlerin kiraladığı cipin safari turu sırasında şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Lukasz Pawel Nowosado (37) yönetimindeki 07 K 1028 plakalı cip, Çamlıca Mahallesi'nde safari turu sırasında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Polonyalı sürücü Nowosado ile Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela, (33), Karolina Joanna Orozyk (33) yaralandı.
İlk müdahaleleri 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılarak ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz