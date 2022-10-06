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Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

06.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1. Alanya Tarım Hamlesi kapsamında düzenlenen "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı.

Alanya Belediyesi Kapalı Pazar'da 50 firmanın katılımıyla açılan "Tarım Teknolojileri Buluşma"sında firmalar ürünlerini sergiledi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs sürecinde insanların gıdaya erişiminin zorlaştığını söyledi.

Her toplumun krizlere karşı tedbirler aldığını belirten Ürkmezer, "Devletimiz son 15-20 yılda artan bir şekilde tarıma teşvikler verdi. Biz de burada Alanya Belediyesi ile birlikte memleketimize en azından tarım teknolojisini gösterecek bir etkinlik düzenlemek istedik. " dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise ilçenin son yıllarda avokado başta olmak üzere birçok tropikal ürünle de ön plana çıktığını ifade etti.

Dünyada önemli bir gıda krizi yaşandığına dikkati çeken Yücel, tarımın her ülke için hem stratejik hem de ekonomik olarak önemli olduğunu kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da ilçede tarım ve turizmin iç içe geçtiğini söyledi.

Alanya'da ciddi bir üretim potansiyelinin olduğunu dile getiren Rüzgar, "Alanya'da 22 bin hektarlık alanda tarımsal üretim yapılıyor. Bunun büyük bir kısmı meyvecilik. Yaklaşık 57 bin dekar alanda her türlü meyveyi üretebilmekteyiz. 27 bin dekar alanda da örtü altı üretimimiz var." şeklinde konuştu.

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı

Alanya’da “Tarım Teknolojileri Buluşması” başladı

Alanya’da “Tarım Teknolojileri Buluşması” başladı

Alanya’da “Tarım Teknolojileri Buluşması” başladı

Alanya’da “Tarım Teknolojileri Buluşması” başladı

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