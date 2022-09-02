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Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

02.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı sonlandırdı.

Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Başakşehir

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