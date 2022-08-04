YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

04.08.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, lig öncesi transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak Fransa'dan Lusamba'yı transfer ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "3 yıl önce de kulübümüze gelmişti. Kısmet olmamıştı. Ama bugüne kısmet oldu. Kendisi takip ettiğimiz, değerli bir futbolcu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kazasız, belasız faydalı işler yapacağına inanıyoruz." dedi.

Arnaud Lusamba ise Alanya'ya 3 yıl önce geldiğini hatırlatarak, "Demek ki kadermiş. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Çok mutluyum ve taraftarlarımızın önüne çıkmak için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lusamba, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Fransa futbol

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.