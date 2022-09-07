Alanyaspor, Fulham'dan İvan Cavaleiro'yu bir yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu İvan Cavaleiro’yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, İvan Cavaleiro ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştıklarını belirtti.

Cavaleiro'nun kariyerini anlatmaya gerek olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "İnşallah takımımıza faydalı olacak. Başka transfer etmek isteyen takımlar da vardı ancak kendisi Alanyaspor’u tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

- Cavaleiro: Elimizden geleni yapacağız"

Portekizli kanat oyuncusu İvan Cavaleiro, Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Portekizli arkadaşlarıyla konuştuktan sonra kararını verdiğini ifade eden Cavaleiro, "Teknik direktör ile görüştüm. Buradaki futbol mantalitesinden bahsetti. Bazı videolar izledim. Takımın ne kadar pozitif, göze hoş gelen futbol oynadığını gördüm. Bunlar benim için önemli unsurlar. Başkanımızın da dediği gibi çok farklı tercihler olabilir, ben de burayı seçtim. Takım arkadaşlarımızın, teknik heyetin ve diğer çalışan arkadaşlarımızın verdiği güçle, takım olgusuyla Alanyaspor’un başarısı için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cavaleiro kendisini 1 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.