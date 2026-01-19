SPOR

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Akdeniz ekibi Alanyaspor'a konuk olurken mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertler bu galibiyeti sonrası Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşürürken karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"GALİBİYETİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK" (İLKER YAĞCIOĞLU)

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası! G1

"İkinci yarıya ise bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Tedesco'nun Semedo – Yiğit Efe değişikliğiyle savunmada üçlüye dönmesi, takımın rakibe daha yakın oynamasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Alanyaspor'un kaleye gelişi neredeyse tamamen engellendi. Baskı arttı, ikili mücadeleler kazanılmaya başlandı ve oyun kontrolü yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçti. Beraberlik golü çok doğru bir zamanda geldi. Bu golle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların iştahı da sahaya yansıdı. Ardından Talisca sahneye çıktı. Harika golle sadece skoru değil, maçın hikayesini de değiştirdi. Adeta "Bu sezonun golcüsü benim" dercesine bir vuruştu. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada alınan bu galibiyetin önemi çok büyük." (Takvim)

"TOPARLANIR DİYORDUK AMA TOPARLANAMADI" (AHMET ÇAKAR)

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası! G2

"Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi." (Sabah)

"ASENSIO VE TALISCA'LARI YOKTU" (GÜRCAN BİLGİÇ)

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası! G3

"Talisca "krallığında" affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları "tehlikeye" ve "gole" çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı. Ligin yeniden başlaması için "büyük takım – büyük futbolcu" karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer." (Fotomaç)

"ÜÇ PUANI HAK EDEN BİR F.BAHÇE İZLEDİK" (ERCAN TANER)

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası! G4

"Usta oyuncular maçın kaderinde çok etkilidir düşüncesi bir kez daha gerçek oldu. Asensio'nun usta işi pasına Talisca da nefis vurunca Fenerbahçe öne geçti. İkinci yarı oynadığı oyun ile üç puanı hak eden bir Fenerbahçe izledik." (Sözcü)

"FUTBOL UKALALIĞI YAPIYOR" (ERMAN TOROĞLU)

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası! G5

 "Fenerbahçe kalecisi çok rahat gözüküyor hareketlerinde. Rahat gözüküyorsun da o golleri o kadar rahat yemeyeceksin. Rahatlık başka bir şey ukalalık başka bir şey. Fenerbahçe kalecisi rahat hareket edeyim derken futbol ukalalığı yapıyor. O zaman da kalende golleri görürsün."

