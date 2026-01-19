Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası!

"GALİBİYETİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK" (İLKER YAĞCIOĞLU)

"İkinci yarıya ise bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Tedesco'nun Semedo – Yiğit Efe değişikliğiyle savunmada üçlüye dönmesi, takımın rakibe daha yakın oynamasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Alanyaspor'un kaleye gelişi neredeyse tamamen engellendi. Baskı arttı, ikili mücadeleler kazanılmaya başlandı ve oyun kontrolü yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçti. Beraberlik golü çok doğru bir zamanda geldi. Bu golle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların iştahı da sahaya yansıdı. Ardından Talisca sahneye çıktı. Harika golle sadece skoru değil, maçın hikayesini de değiştirdi. Adeta "Bu sezonun golcüsü benim" dercesine bir vuruştu. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada alınan bu galibiyetin önemi çok büyük." (Takvim)