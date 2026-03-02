MAGAZİN

Cennetin Çocukları yok mu? Cennetin Çocukları ne zaman? Cennetin Çocukları neden yayınlanmadı?

Cennetin Çocukları dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizide başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu kadrodan çıkarılınca sete ara verildi. Seyirciler "Cennetin Çocukları yok mu?", "Cennetin Çocukları ne zaman?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

TRT'nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları bu akşam yayın akışında yer almadı. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması sorası sete ara verildi.

Testi pozitif çıkan oyuncu kadrodan çıkarıldı. Sosyal medyada “Cennetin Çocukları yok mu?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları gündeme otururken, dizinin akıbeti merak konusu oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI NEDEN YOK?

Cennetin Çocukları dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Maç yayını nedeniyle ekrana gelmeyecek olan dizinin setine de ara verilmişti.

Dizide ayrıca başrolün değişmiş olması da gündemde... İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz gelirken dizide senaryoda değişecek.

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Dizi ekibi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Cennetin Çocukları 9 Mart‘ta ekrana gelecek.

