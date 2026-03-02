SPOR

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo'dan gelen son dakika haberi spor kamuoyunu şoke etti! Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Portekizli süperstar, Al Fayha maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaçırdığı penaltı sonrası bacağına buz tedavisi uygulanan ve acil testlere alınacak olan Ronaldo'nun bu durumu, kariyerinin son büyük turnuvası olan 2026 Dünya Kupası öncesi büyük bir endişe yarattı!

Emre Şen
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, sahasında Al Fayha'yı mağlup etmeyi başarsa da maçın önüne geçen olay Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı şok sakatlık oldu. Portekizli dünya yıldızının durumu, hem kulübünde hem de milli takım cephesinde adeta kırmızı alarm verilmesine neden oldu.

PENALTIYI KAÇIRDI, BUZ TEDAVİSİYLE KENARA GELDİ!

Karşılaşmanın son bölümlerine doğru saha içinde hareketlenmekte zorlanan ve teknik heyete ağrı hissettiğini işaret eden 41 yaşındaki efsanevi golcü, riske edilmeyerek oyundan alındı.

Maç içinde bir de penaltı vuruşundan yararlanamayan Ronaldo'nun kenara gelir gelmez bacağına buz tedavisi uygulaması, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. İspanyol basınının önde gelen kuruluşlarından Mundo Deportivo'nun haberine göre; yıldız futbolcu yaşadığı bu problemin ardından sağlık ekibi tarafından acil olarak detaylı MR ve testlere alınacak.

"KAS YORGUNLUĞU YAŞADI" AÇIKLAMASI

Al Nassr teknik heyeti, maçın ardından Ronaldo'nun durumuyla ilgili ilk bilgiyi paylaşarak taraftarların yüreğine bir nebze olsun su serpmeye çalıştı. Yapılan açıklamada, "Ronaldo maç içinde bir kas yorgunluğu yaşadı. Sağlık ekibimiz durumunun tam olarak netleşmesi ve hasar tespiti için acil testler yapacak" ifadelerine yer verildi.

2026 DÜNYA KUPASI TEHLİKEDE Mİ?

Portekiz kamuoyunda ise asıl büyük endişe, sayılı aylar kalan 2026 Dünya Kupası için yaşanıyor. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in vazgeçilmezleri arasında yer alan CR7'nin, kariyerinin son büyük turnuvasını kaçırma ihtimali futbolseverleri tedirgin etti.

Ronaldo, turnuvaya sağlıklı bir şekilde katılması halinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış olacak. Bu tarihi başarı, onu ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi ile aynı eşsiz seviyeye taşıyarak tarihte bir ilke imza atmasını sağlayacak.

Yıldız futbolcunun kesin sağlık durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak testlerin ardından kulübü Al Nassr tarafından resmi olarak açıklanacak.

