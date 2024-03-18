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  4. Aleyna Kalaycıoğlu adada sinir krizi geçirdi! O anları herkesi üzdü

Aleyna Kalaycıoğlu adada sinir krizi geçirdi! O anları herkesi üzdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 07:47
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Son olarak Yunus Emre'nin eşinin yaptığı "Aleyna'dan uzak dur" uyarısıyla gündeme gelen Aleyna Survivor fragmandaki haliyle dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar herkesi üzdü.

Survivor All Star fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun ağladığı ve sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekti.


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"İÇİM PARÇALANDI"

Başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Aleyna resmen ağlama krizine girdi.

Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedefinde olan Aleyna fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.

Ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla dikkat çeken Aleyna'nın durumu özellikle fanlarını çok üzdü. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı dikkat çekti.

Aleyna'ya dair sosyal medyada "Bunları hak etmedi", "Aleyna'ya içim parçalandı" yorumları yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları

İşte yapılan yorumlardan bazıları
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