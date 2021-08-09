Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozuyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

42 yaşındaki Havva Öztel kızının ablası gibi görünüyor ve bu konuda da sık sık takipçilerinden yorum alıyor. Anne Öztel son olarak kayaların üzerinde süper mini şortuyla poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi pozuna düştüğü notla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına şunları yazdı:

"Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan

Annem bana, sen kadın değilsin

Doğurmuş kızsın derdi

Evet anne, kimsenin kadını olamadım

Ben hâlâ senin kızınım, bir de babamın."

Aleyna Tilki'nin annesinin pozuna beğeni yağdı.