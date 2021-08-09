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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozuyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozuyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım

09.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Kendine bakan 42 yaşındaki anne Öztel kayalıkların üzerinde süper minili pozunu paylaştı.

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

42 yaşındaki Havva Öztel kızının ablası gibi görünüyor ve bu konuda da sık sık takipçilerinden yorum alıyor. Anne Öztel son olarak kayaların üzerinde süper mini şortuyla poz verdi.

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Aleyna Tilki'nin annesi pozuna düştüğü notla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına şunları yazdı:

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"Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan
Annem bana, sen kadın değilsin
Doğurmuş kızsın derdi
Evet anne, kimsenin kadını olamadım
Ben hâlâ senin kızınım, bir de babamın."

Aleyna Tilki'nin annesinin pozuna beğeni yağdı.

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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