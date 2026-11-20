Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sosyal medya paylaşımı, beraberindeki kişinin kimliği nedeniyle merak uyandırdı. Fotoğrafta Arınç'ın yanında duran kişinin yüz hatları ve fiziksel görünümü,Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e benzetildi.
Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, fotoğraftaki kişinin Özgür Özel olup olmadığını sorgularken, benzerlik kısa sürede gündem yarattı.
Fotoğraf üzerinden başlayan tartışmalara konu olan kişinin kimliği de açıklığa kavuştu.
Arınç'ın yanında yer alan kişinin Özgür Özel olmadığı, AK Parti Saruhanlı Kurucu İlçe Başkanı Burhan Tezcan olduğu belirtildi.