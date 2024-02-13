Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tarzıyla hayranlarını mest etti

Havva Öztel, Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. Hayatı değişen ünlü isim pozlarıyla dikkat çekiyor.
En az kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminden düşmeyen Havva Öztel, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle de beğeni toplamıştı.
Öztel, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakan Öztel, paylaşımına "İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim" notunu düştü.
Öztel'e hayranlarından beğeni ve yorum geldi. Tilki'nin annesine "Yine çok güzelsiniz", "Paylaşımınıza bayıldım", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.