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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tarzıyla hayranlarını mest etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tarzıyla hayranlarını mest etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı gönderilerle gündeme geliyor. Ünlü şarkıcının annesi bu sefer de tarzıyla dikkat çekti. Öztel'in mini siyah elbisesine beğeni ve yorum yağdı.

Havva Öztel, Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. Hayatı değişen ünlü isim pozlarıyla dikkat çekiyor.

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TARZIYLA HAYRANLARINI MEST ETTİ

En az kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminden düşmeyen Havva Öztel, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle de beğeni toplamıştı.

Öztel, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakan Öztel, paylaşımına "İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim" notunu düştü.

Öztel'e hayranlarından beğeni ve yorum geldi. Tilki'nin annesine "Yine çok güzelsiniz", "Paylaşımınıza bayıldım", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

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Aleyna Tilki Havva Öztel anne
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