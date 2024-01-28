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  4. Aleyna Tilki süper minisiyle sahnelere döndü! Tarzı ve dansları dikkat çekti

Aleyna Tilki süper minisiyle sahnelere döndü! Tarzı ve dansları dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Sahneye çıkmasının, bu işten para kazanmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirmişti. Kısa saçlarıyla beğeni toplayan Aleyna Tilki uzun zaman sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Tilki'nin süper mini elbisesi ve dansları sosyal medyada gündem oldu.

Saçlarını kısa kestirip, yeni bir imajla dikkat çeken Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay sahnelere çıkışının engellendiğini öne sürmüştü.


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FRİKİK İÇİN ÖNLEM

Instagram'da video paylaşan 23 yaşındaki şarkıcı, müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu iddia etmişti:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"

Hit şarkılarını seslendiren Tilki, gecede bir an olsun yerinde durmadı.

Süper minisiyle sahneye çıkan ve iddialı seçimiyle adından söz ettiren Tilki frikik vermemek için de şortla önlem aldı.

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