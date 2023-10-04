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  4. Ali Koç canlı yayında esti gürledi! G.Saray'a olay gönderme "Sistemden kokular geliyor..."

Ali Koç canlı yayında esti gürledi! G.Saray'a olay gönderme "Sistemden kokular geliyor..."

04.10.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir canlı yayında takımın son durumuna ve transfere dair açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ve çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Başkan Koç, Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takıma katılan isimler ve transfer süreçlerini değerlendiren Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'a da göndermede bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"LİG TARİHİNİN EN BAŞARILI SATIŞLARI..."

"LİG TARİHİNİN EN BAŞARILI SATIŞLARI..."

"Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı."

"TADIC JİLET GİBİ FUTBOLCU"

"TADIC JİLET GİBİ FUTBOLCU"

"Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu."

GALATASARAY'A GÖNDERME

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi."

FRED TRANSFERİ...

FRED TRANSFERİ...

"Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi."

"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"

"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"

"Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var."

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