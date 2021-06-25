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Ali Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Koç ne iş yapıyor? İşte detaylı biyografisi

25.06.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimlerine çok kısa bir süre kala adaylar arasında yer alan Ali Koç'un hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ali Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Koç ne iş yapıyor? İşte Ali Koç'un detaylı biyografisi...

Fenerbahçe'de halen daha başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, yeni dönem içinde adaylığını koyduğunu açıklamıştı. 25-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak seçim heyecanla beklenirken, Türkiye'nin başarılı iş adamları arasında yer alan Ali Koç'un hayatı merak edilmeye devam ediliyor. Peki Ali Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Koç ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Ali Koç kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde halen daha başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, yeni sezon için başkanlığa yeniden adaylığını koymuştu. Sarı- lacivertli takımda seçim heyecanı yaşanırken Ali Koç'un hayatı merak ediliyor.

ALİ KOÇ KİMDİR?

ALİ KOÇ KİMDİR?
İş dünyasının tanınan isimlerinden olan Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Londra Harrow School'dan lise eğitimi aldı. Daha sonra Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimi alarak, Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

EN İYİ EĞİTİMLERİ ALDI

EN İYİ EĞİTİMLERİ ALDI
Öğrencilik yıllarında aile holdingi olan Koç Holding'te çeşitli görevler üstlendi. 1990'da J.P. Morgan'da stajyerlik yaparak büyük bir sıçrama yakaladı ve aynı yıl American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı.

KOÇ HOLDİNG'TE ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

KOÇ HOLDİNG'TE ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ
1992 yılında askerliğini tamamlayan Koç, daha sonra Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. Babasının sahibi olduğu Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı 1997 yılında çalışmaya başladı ve o günden bugüne üst düzey görevlerde yer aldı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
Eğitim ve iş kariyerinde belli bir donanıma sahip olamasının ardından 2005'te Nevbahar Demirağ ile hayatını birleştirerek iki çocuk sahibi oldu. 2012'de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.
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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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