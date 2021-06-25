Ali Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Koç ne iş yapıyor? İşte detaylı biyografisi

Fenerbahçe'de halen daha başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, yeni dönem içinde adaylığını koyduğunu açıklamıştı. 25-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak seçim heyecanla beklenirken, Türkiye'nin başarılı iş adamları arasında yer alan Ali Koç'un hayatı merak edilmeye devam ediliyor. Peki Ali Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Koç ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Ali Koç kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde halen daha başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, yeni sezon için başkanlığa yeniden adaylığını koymuştu. Sarı- lacivertli takımda seçim heyecanı yaşanırken Ali Koç'un hayatı merak ediliyor.

ALİ KOÇ KİMDİR? İş dünyasının tanınan isimlerinden olan Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Londra Harrow School'dan lise eğitimi aldı. Daha sonra Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimi alarak, Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

EN İYİ EĞİTİMLERİ ALDI Öğrencilik yıllarında aile holdingi olan Koç Holding'te çeşitli görevler üstlendi. 1990'da J.P. Morgan'da stajyerlik yaparak büyük bir sıçrama yakaladı ve aynı yıl American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı.

KOÇ HOLDİNG'TE ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ 1992 yılında askerliğini tamamlayan Koç, daha sonra Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. Babasının sahibi olduğu Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı 1997 yılında çalışmaya başladı ve o günden bugüne üst düzey görevlerde yer aldı.