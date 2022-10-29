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Ali Koç'tan Altay Bayındır'a tepki gösteren taraftarlara sitem! ''Biz böyle değildik, resmen alay ettiler''

29.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rennes maçında yaşanan Altay Bayındır'ın ıslıklanmasına büyük tepki gösterdi. Jorge Jesus'un sözlerini hatırlatan Ali Koç, taraftarların kendini düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ali Koç, Rennes maçında yaşanan olaylara açıklık getirdi.

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA MESAJ

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"
"Önümüzdeki günlerin, ayların habercisi diyelim. Dün de müthiş bir zafer EuroLeague'de. 5'te 5. İnşallah devamı gelir. Büyük konuşmak için çok erken. Biz zaten çok büyük konuşan bir ekip değiliz. Ama bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ERKEN"

"DAHA ÇOK ERKEN"
"İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. 100. yılda bize yakışır diyoruz. Tabii herkes kendisine yakıştırıyor." ifadelerini kullanan sarı-lacivertlilerin başkanı, "Tribünler Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon diyor" şeklinde bir soru üzerine, "Onun için daha çok erken" dedi.

"KISMETSE DE OLUR"

"KISMETSE DE OLUR"
"Geçen sezon kaybedilen lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı ama bu sene farklı. Lideriz ama lider olmak şu an hiçbir şey demek değil. Önemli olan sezon sonunda lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur"

RENNES MAÇI AÇIKLAMASI

RENNES MAÇI AÇIKLAMASI
"Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı."

"İSYAN ETTİM! BİZ BÖYLE DEĞİLDİK"

"İSYAN ETTİM! BİZ BÖYLE DEĞİLDİK"
"Rennes maçında Altay'la alakalı yaşananlarda isyan ettim. Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Belki yıllardır devam eden şampiyonluk özlemi böyle yaptırıyor. Hocamız da soyunma odasında 'Ben bunu kabul edemem.' dedi."
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