Ali Koç'tan Altay Bayındır'a tepki gösteren taraftarlara sitem! ''Biz böyle değildik, resmen alay ettiler''

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ali Koç, Rennes maçında yaşanan olaylara açıklık getirdi.

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA MESAJ

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR" "Önümüzdeki günlerin, ayların habercisi diyelim. Dün de müthiş bir zafer EuroLeague'de. 5'te 5. İnşallah devamı gelir. Büyük konuşmak için çok erken. Biz zaten çok büyük konuşan bir ekip değiliz. Ama bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ERKEN" "İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. 100. yılda bize yakışır diyoruz. Tabii herkes kendisine yakıştırıyor." ifadelerini kullanan sarı-lacivertlilerin başkanı, "Tribünler Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon diyor" şeklinde bir soru üzerine, "Onun için daha çok erken" dedi.

"KISMETSE DE OLUR" "Geçen sezon kaybedilen lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı ama bu sene farklı. Lideriz ama lider olmak şu an hiçbir şey demek değil. Önemli olan sezon sonunda lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur"

RENNES MAÇI AÇIKLAMASI "Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı."