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  4. Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf! Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını canlı yayında açıkladı!

Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf! Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını canlı yayında açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında takımına dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansından, takımın transfer gündemine dair konuşan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını itiraf etti.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beklenmedik bir itiraf geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına katılan Koç, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Canlı Skor

"SON 13 YILDA 1 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

"SON 13 YILDA 1 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

"Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz!"

"TARAFTARIMIZ DAĞILDI"

"TARAFTARIMIZ DAĞILDI"

"Taraftarlarımız çok karamsarlığa kapıldı. Alanyaspor beraberliği sonrası dağıldılar."

"SAKİN OLSUNLAR"

"SAKİN OLSUNLAR"

"Daha çok puan kayıpları yaşanacak, sakin olsunlar."

"UMUTLARINI KAYBETMESİNLER"

"UMUTLARINI KAYBETMESİNLER"

"Biz şu an her maçımızı kazansak şampiyon oluyoruz. Umutlarını asla kaybetmesinler"

"BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

"BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

"Başkanlığı bırakacağım, zamanı geldi. Ben başkan olduğumda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında engeller daha da arttı. Görevi bırakacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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