Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf! Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını canlı yayında açıkladı!

"SON 13 YILDA 1 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

"Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz!"