Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf! Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beklenmedik bir itiraf geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına katılan Koç, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.
"Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz!"
"Taraftarlarımız çok karamsarlığa kapıldı. Alanyaspor beraberliği sonrası dağıldılar."
"Daha çok puan kayıpları yaşanacak, sakin olsunlar."
"Biz şu an her maçımızı kazansak şampiyon oluyoruz. Umutlarını asla kaybetmesinler"
"Başkanlığı bırakacağım, zamanı geldi. Ben başkan olduğumda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında engeller daha da arttı. Görevi bırakacağım."