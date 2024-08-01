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  4. Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yalısını gezdirdi! Sadece havuzlu bahçesi bile devasa...

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yalısını gezdirdi! Sadece havuzlu bahçesi bile devasa...

01.08.2024 13:52
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç zaman zaman katıldığı partilerle adından söz ettiriyor. Nevbahar Koç'un Boğaz'da yer alan yalısının her detayı dikkat çekici.

MYNET-Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden biri. Son zamanlarda dünyaca ünlü isimlerle katıldığı partilerle adından söz ettiren Nevbahar Koç, Nejat İşler'e yalısını gezdirdi.

Nejat İşler'in 'Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun Nevbahar' sorusuna Koç, 'Günde iki-üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum' cevabını verdi.

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LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Nevbahar Koç yalısının bahçesinde Nejat İşler'i ağırladı. Devasa Boğaz manzaralı bahçeye bir bakan bir daha baktı.

Koç ailesinin yalısının bahçesinde lüks detaylar dikkat çekti. İşte Nevbahar Koç'un gezerek gösterdiği yalının lüks bahçesi ve bazı detaylar...

Anahtar Kelimeler:
Ali Koç
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