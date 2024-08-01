Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yalısını gezdirdi! Sadece havuzlu bahçesi bile devasa...

MYNET-Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden biri. Son zamanlarda dünyaca ünlü isimlerle katıldığı partilerle adından söz ettiren Nevbahar Koç, Nejat İşler'e yalısını gezdirdi.

Nejat İşler'in 'Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun Nevbahar' sorusuna Koç, 'Günde iki-üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum' cevabını verdi.