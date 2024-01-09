Ali Koç'un ''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine Abdülkadir Selvi'den sert cevap

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE İSE GECE CNN TÜRK’TE ERDOĞAN’LA YAYINDAYDIM"

"15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim. Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder...”