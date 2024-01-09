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Ali Koç'un ''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine Abdülkadir Selvi'den sert cevap

09.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin ardından Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasında gerilim yaşanmıştı. Katıldığı canlı yayında Abdülkadir Selvi'ye seslenen Koç, “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” demişti. Ali Koç'un bu çıkışına Abdülkadir Selvi'den sert bir cevap geldi.

Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu açıklamalara katıldığı canlı yayında cevap veren Ali Koç gerginliği yeniden yükseltmiş ve flaş ifadeler kullanmıştı. Son olarak Abdülkadir Selvi'den yeni bir çıkış geldi.

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SELVİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

SELVİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

29 Aralık'ta Riyad'da oynanması plananlan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine ertelenmişti. Olay gündeme bomba gibi düşerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Koç'u, Fenerbahçe'yi eleştiren bir yazı yazmış ve "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" demişti

ALİ KOÇ’TAN ‘FETÖ’ TEPKİSİ

ALİ KOÇ’TAN ‘FETÖ’ TEPKİSİ

Selvi’nin bu sözlerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanıt vermiş ve, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar. Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun.” İfadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE SELVİ CEVAP VERDİ: "ERDOĞAN’I HEDEF ALAMAYINCA DA BENİ HEDEF TAHTASINA OTURTMUŞ"

ŞİMDİ DE SELVİ CEVAP VERDİ: "ERDOĞAN’I HEDEF ALAMAYINCA DA BENİ HEDEF TAHTASINA OTURTMUŞ"

Selvi bugünkü yazısında Ali Koç’un bu sözlerine yanıt verdi.

“Erdoğan yaşananları bir provokasyon girişimi olarak değerlendirdi. Ben de yazılarımda bu provokasyona dikkat çektim. Deneyimli bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanı ile aynı tehlikeye dikkat çekmem suç mu?” diye soran Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterince paniklemiş. Erdoğan’ı hedef alamayınca da beni hedef tahtasına oturtmuş” dedi.

"BEN ONA ‘ULAN’ DİYE SESLENMİYORUM"

"BEN ONA ‘ULAN’ DİYE SESLENMİYORUM"

Sözlerine devam eden Selvi, “Ben ona ‘ulan’ diye seslenmiyorum. O ifade Ali Koç’a yakışır, ama bana yakışmaz. Ali Koç, ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim. “Burada asıl hedef Erdoğan” diye ilk karşı çıkan benim. Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün asıl hedefinin Erdoğan’a kelepçe vurmak olduğunu savunuyordum."

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE İSE GECE CNN TÜRK’TE ERDOĞAN’LA YAYINDAYDIM"

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE İSE GECE CNN TÜRK’TE ERDOĞAN’LA YAYINDAYDIM"

"15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim. Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder...”

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Abdulkadir Selvi fenerbahçe ab maçı
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