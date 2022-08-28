Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

Trabzonspor-Galatasaray maçında yine ilginç bir pozisyon yaşandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiri yağmuruna tutan o anlar sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarlar Yunus Akgün'ün yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savununca Ali Palabıyık Türkiye gündemine oturdu.

İŞTE O POZİSYON

14' dakikada sarı kart gören Yunus Akgün, sarı kartlıyken yaptığı bu müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından cezalandırılmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu pozisyonun sarı kart olduğunu ve Yunus Akgün'ün atılması gerektiğini savundu. Yaşanan bu pozisyonun ardından sosyal medya karıştı...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)