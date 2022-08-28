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  4. Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

28.08.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak taraftarlarını mutlu eden Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının sonlarında Yunus Akgün'ün yaptığı müdahale adeta maçın önüne geçti. Karşılaşmanın 14. dakikasında sarı kart gören Yunus, ilk yarının sonlarında yaptığı müdahaleyle rakibini durdurdu. Trabzonsporlu taraftarlar Yunus'un ikinci sarı karttan kırmızı görmesi gerektiğini savunurken, maçın hakemi Ali Palabıyık pozisyonu kartsız geçti.

Trabzonspor-Galatasaray maçında yine ilginç bir pozisyon yaşandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiri yağmuruna tutan o anlar sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarlar Yunus Akgün'ün yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savununca Ali Palabıyık Türkiye gündemine oturdu.

İŞTE O POZİSYON

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14' dakikada sarı kart gören Yunus Akgün, sarı kartlıyken yaptığı bu müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından cezalandırılmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu pozisyonun sarı kart olduğunu ve Yunus Akgün'ün atılması gerektiğini savundu. Yaşanan bu pozisyonun ardından sosyal medya karıştı...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Trabzonspor kırmızı kart Yunus Akgün Erkan Petekkaya sarı kart Şampiyon maçı hakemi maçın
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