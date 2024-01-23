Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

Değişimiyle sık sık gündem olan Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Her hali olay', 'Abartmadın mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek yeni saç stiliyle de dikkat çekti.



