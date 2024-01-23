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  4. Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı

Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak alın daraltma ameliyatı olan Akyürek yüzünün son halini paylaştı.

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

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Değişimiyle sık sık gündem olan Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Her hali olay', 'Abartmadın mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek yeni saç stiliyle de dikkat çekti.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürek sosyal medya
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