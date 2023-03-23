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  4. Alişan’ın eşi Buse Varol'un dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! Yorum yağdı

Alişan’ın eşi Buse Varol'un dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! Yorum yağdı

23.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Buse Varol'un kutlama sırasında yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı. Alışan'ın karısının son halini görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu.

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. Geçtiğimiz yıl evliliklerinde sorunlar yaşayıp ilişkilerine bir şans veren Alişan ile Buse Varol yakın dostlarıyla kutlama yaptı.

33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede kamera karşısına geçti.

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ÇOCUK MU YAPACAK?

"Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6. doğum günümüz. En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyen Buse Varol'un dudakları gözden kaçmadı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol, 2. Sayfa'nın iddiasına göre yeni yaşına yeni dudaklarıyla girdi! Varol’un dolgusu gözden kaçmazken sosyal medyada oyuncuyu görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol

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