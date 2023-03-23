Alişan’ın eşi Buse Varol'un dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! Yorum yağdı

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. Geçtiğimiz yıl evliliklerinde sorunlar yaşayıp ilişkilerine bir şans veren Alişan ile Buse Varol yakın dostlarıyla kutlama yaptı.

33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede kamera karşısına geçti.

ÇOCUK MU YAPACAK?

"Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6. doğum günümüz. En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyen Buse Varol'un dudakları gözden kaçmadı.

Alişan’ın eşi Buse Varol, 2. Sayfa'nın iddiasına göre yeni yaşına yeni dudaklarıyla girdi! Varol’un dolgusu gözden kaçmazken sosyal medyada oyuncuyu görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu.