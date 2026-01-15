Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak da Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç şimdi de yurt dışı yatırımıyla dikkat çekti.

Bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Halit Ergenç'in burada ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Ergenç'in Londra'da börekçi açtığı gündeme geldi. SözcüTv'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu iş insanı İzzet Hızlı ile ortak olarak Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıdı.

2 TON SATTI

Türk mutfağının sevilen tatlarını Londra sokaklarıyla buluşturan marka, toplamda 2 ton börek satışı gerçekleştirerek dikkat çekti. Ergenç ve ortağı ise Şubat ayında üçüncü şubelerini hizmete açmaya hazırlanıyor.