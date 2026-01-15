SPOR

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas ile Nijerya'nın kapışması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten dev maçta, kazananı seri penaltılar belirledi. Fenerbahçeli En-Nesyri'nin kritik penaltı golüyle Fas final biletini kaptı, Osimhen ve Onuachu'lu Nijerya ise üçüncülük maçıyla yetindi!

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in rakibi, ev sahibi Fas oldu. Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda 53 bin taraftarın önünde oynanan yarı final mücadelesinde Fas, Nijerya'yı penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

SÜPER LİG YILDIZLARI SAHADAYDI

Fas, Nijerya yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen in takımı yıkıldı! 1

Maçta Süper Lig'de forma giyen veya giymiş birçok isim boy gösterdi. Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen 118 dakika sahada kalırken, yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya bıraktı. Fenerbahçe'den tanıdığımız Osayi-Samuel 120 dakika forma giydi.

Fas cephesinde ise Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna girerken, seri penaltı atışlarında topu ağlara göndererek galibiyette pay sahibi oldu.

PENALTILARDA EN-NESYRI HATA YAPMADI

Fas, Nijerya yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen in takımı yıkıldı! 2

Seri penaltı atışlarında Fas; El Aynaoui, Ben Seghir, Achraf Hakimi ve En-Nesyri ile hata yapmazken, Nijerya'da Chukwueze ve Onyemaechi penaltı kaçırarak takımlarını yaktı.

Bu sonuçla Fas, 18 Ocak Pazar günü oynanacak finalde Senegal ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Nijerya ise Mısır ile üçüncülük mücadelesi verecek.

