Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş öldü mü? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi olan Selçuk Tektaş yaklaşık bir aydır koronavirüsle mücadele ediyordu. Sağlık durum merak edilen ve entübe de edilmiş olan Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Peki Selçuk tektaş öldü mü, Selçuk Tektaş kimdir ve neden öldü?

Alişan'ın kardeşi Selçuk tektaş öldü mü?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakımda entübe edilmişti.

Acı haber geldi Ünlü sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un yapmış olduğu habere göre 41 yaşındaki Tektaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Alişan'ın yakın dostu olarak bilinen Demet Akalın, paylaştığı mesajda "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk." cümlelerini kullandı. Gelişme sonrası Selçuk Tektaş'ın hayatı da merak konusu oldu.

Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Serkan Burak Tektaş yani sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. 41 yaşında hayata veda eden Selçuk Tektaş evli ve iki kız babasıydı.