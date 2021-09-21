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Aliye dizisinin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Bir dönemin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde!

21.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda bir döneme damga vuran dizilerden olan Aliye'de Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar'ın seneler sonraki hali ortaya çıktı. Sevilen dizideki sevimli halleri ve yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkat çeken Ayberk Koçar, şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı. İşte Koçar'ın takipçilerini şaşırtan son hali...

Seneler önce yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar'ın seneler sonraki hali sevenlerini şaşırttı. Ayberk Koçar, sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.

ALİYE'NİN ARDA'SININ SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç ile beraber paylaştığı dizide henüz 4 yaşında olan sevilen oyuncu Ayberk Koçar, Aliye dizisinde Arda rolü ile büyük kitleler tarafından tanınmıştı.
76 hafta boyu televizyon ekranlarında yer alan ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdıran Koçar'ın yıllar sonraki hali şaşırttı.
Aliye dizisi sonrası setlere ara veren Ayberk Koçar, seneler sonra 'Hayde Bre' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ŞİMDİLERDE 21 YAŞINDA!

ŞİMDİLERDE 21 YAŞINDA!
Eğitimine ağırlık vermiş olan Ayberk Koçar, şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı.
Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okumuş olan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazanmıştır.
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