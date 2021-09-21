Aliye dizisinin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Bir dönemin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde!

Seneler önce yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar'ın seneler sonraki hali sevenlerini şaşırttı. Ayberk Koçar, sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç ile beraber paylaştığı dizide henüz 4 yaşında olan sevilen oyuncu Ayberk Koçar, Aliye dizisinde Arda rolü ile büyük kitleler tarafından tanınmıştı.