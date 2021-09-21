Aliye dizisinin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Bir dönemin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde!

Seneler önce yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar'ın seneler sonraki hali sevenlerini şaşırttı. Ayberk Koçar, sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.
ALİYE'NİN ARDA'SININ SON HALİ ŞAŞIRTTI!
Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç ile beraber paylaştığı dizide henüz 4 yaşında olan sevilen oyuncu Ayberk Koçar, Aliye dizisinde Arda rolü ile büyük kitleler tarafından tanınmıştı.
76 hafta boyu televizyon ekranlarında yer alan ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdıran Koçar'ın yıllar sonraki hali şaşırttı.
Aliye dizisi sonrası setlere ara veren Ayberk Koçar, seneler sonra 'Hayde Bre' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
ŞİMDİLERDE 21 YAŞINDA!
Eğitimine ağırlık vermiş olan Ayberk Koçar, şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı.
Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okumuş olan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazanmıştır.
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