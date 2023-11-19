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Almanya basını, 72 yıl sonra gelen Türkiye mağlubiyetini ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi!

19.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Türkiye'nin aldığı bu galibiyet dış basında büyük yankı uyandırdı. Almanların en büyük gazetelerinden Bild, aldıkları mağlubiyeti ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya’yı Berlin’de 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Millilerimiz 1951 yılında yine Berlin'de Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti. 72 yıl sonra gelen bu zafer dış basında kendine büyük yer ayırdı.

Canlı Skor

BILD

BILD
Berlin'de moral bozan gece. İlkay Gündoğan Türkler tarafından acımasızca yuhalandı! Maçın atmosferi deplasman gibiydi. Bu tamamen hayal kırıklığıydı.

ESPN

ESPN
Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü.

WASHINGTON POST

WASHINGTON POST
Dev destekle ateşlenen Türkiye, Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti.

BBC

BBC
Evinde ilk kez Almanya başında maça çıkan Julian Nagelsman'a hazırlık maçında Türkler, 70.000 taraftar önünde hayal kırıklığı yaşattı.

AOL

AOL
Euro 2024'ün ev sahibi Almanya, hazırlık maçında Türkiye'ye evinde 3-2 kaybetti. Julian Nagelsmann'ın kendi taraftarı önünde ilk kez takımın başına geçtiği maç hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
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