Almanya basını, 72 yıl sonra gelen Türkiye mağlubiyetini ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya’yı Berlin’de 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Millilerimiz 1951 yılında yine Berlin'de Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti. 72 yıl sonra gelen bu zafer dış basında kendine büyük yer ayırdı.

Berlin'de moral bozan gece. İlkay Gündoğan Türkler tarafından acımasızca yuhalandı! Maçın atmosferi deplasman gibiydi. Bu tamamen hayal kırıklığıydı.

ESPN

Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü.