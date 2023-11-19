Almanya basını, 72 yıl sonra gelen Türkiye mağlubiyetini ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya’yı Berlin’de 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Millilerimiz 1951 yılında yine Berlin'de Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti. 72 yıl sonra gelen bu zafer dış basında kendine büyük yer ayırdı.
BILD
Berlin'de moral bozan gece. İlkay Gündoğan Türkler tarafından acımasızca yuhalandı! Maçın atmosferi deplasman gibiydi. Bu tamamen hayal kırıklığıydı.
ESPN
Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü.
WASHINGTON POST
Dev destekle ateşlenen Türkiye, Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti.
BBC
Evinde ilk kez Almanya başında maça çıkan Julian Nagelsman'a hazırlık maçında Türkler, 70.000 taraftar önünde hayal kırıklığı yaşattı.
AOL
Euro 2024'ün ev sahibi Almanya, hazırlık maçında Türkiye'ye evinde 3-2 kaybetti. Julian Nagelsmann'ın kendi taraftarı önünde ilk kez takımın başına geçtiği maç hayal kırıklığıyla sonuçlandı.