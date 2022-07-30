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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

30.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'da muhalefet partileri temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.

Baerbock, ilk olarak CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyeti ağırlamasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, HDP'nin ardından İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

Baerbock, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

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Anahtar Kelimeler:
annalena baerbock

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