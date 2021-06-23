SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

23.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin F grubunda Almanya ve Macaristan yer alıyor. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. İki takımda bir üst tura çıkmak için savaşacak. Peki Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

"Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak?" , "Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı arama motorlarından araştırılıyor. Almanya ve Macaristan EURO 2020'de F grubunda yer alıyor ve bu grup, "ölüm grubu" diye nitelendiriliyor. İşte ayrıntılar...

Almanya Macaristan maçı nerede oynanıyor ve hangi kanalda?

EURO 2020'de grup aşaması bitiyor. F Grubu'nun 3. ve son karşılaşmasında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşacak.

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Çekişmeli anların yaşanacağı Almanya Macaristan maçı bu akşam (23 Haziran) Allianz Arena'da oynanacak.

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Saat 22.00'de başlayacak olan maç futbolseverler için TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenecek. Öte yandan trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den de izlemek mümkün olacak.
Almanya, Portekiz maçında sergilediği performansın aynısını bu akşam yapılacak olan Macaristan maçında da ortaya koymak istiyor. Panzerler 3 puan ile 2. sırada duruyor. Maçı alıp turu kapmak istiyor.
Macaristan, Fransa'dan 1 puan almıştı. Macaristan, maçı galibiyetle sonlandırmak istiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Almanya Macaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Attila Szalai'ye bir talip daha

Attila Szalai'ye bir talip daha

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.