Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

"Almanya Macaristan maçı ne zaman oynanacak?" , "Almanya Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı arama motorlarından araştırılıyor. Almanya ve Macaristan EURO 2020'de F grubunda yer alıyor ve bu grup, "ölüm grubu" diye nitelendiriliyor. İşte ayrıntılar...

Almanya Macaristan maçı nerede oynanıyor ve hangi kanalda?

EURO 2020'de grup aşaması bitiyor. F Grubu'nun 3. ve son karşılaşmasında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşacak.

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? Çekişmeli anların yaşanacağı Almanya Macaristan maçı bu akşam (23 Haziran) Allianz Arena'da oynanacak.

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA? Saat 22.00'de başlayacak olan maç futbolseverler için TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenecek. Öte yandan trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den de izlemek mümkün olacak.

Almanya, Portekiz maçında sergilediği performansın aynısını bu akşam yapılacak olan Macaristan maçında da ortaya koymak istiyor. Panzerler 3 puan ile 2. sırada duruyor. Maçı alıp turu kapmak istiyor.