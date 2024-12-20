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Altay Bayındır kornerden gol yedi! Sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da gündeme oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 08:32
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İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti ve tur atladı. Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa basınında gündeme oturdu.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham, Manchester United ile karşılaştı. Tottenham maçı 4-3 kazanırken, milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol mücadelenin önüne geçti.

3-0 ÖNE GEÇTİLER

Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Manchester United 3-0'dan sonra skoru 3-2'ye getirdi.

ALTAY BAYINDIR KORNERDEN YEDİ

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Manchester United'ın beraberlik için bastırdığı dakikalarda Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden Altay Bayındır'a sürpriz bir gol attı. Manchester United mücadelenin son dakikasında bir gol atsa da 4-3'lük skorla turnuvaya veda etti.

ALTAY BAYINDIR GÜNDEME OTURDU

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Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol sonrası faul itirazı yapıldı. Mücadelenin hakemi gol kararında diretti ve Altay Bayındır için çok talihsiz bir olay yaşanmış oldu. İşte o gol...

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır
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