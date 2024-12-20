Altay Bayındır kornerden gol yedi! Sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da gündeme oturdu

İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham, Manchester United ile karşılaştı. Tottenham maçı 4-3 kazanırken, milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol mücadelenin önüne geçti.

3-0 ÖNE GEÇTİLER

Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Manchester United 3-0'dan sonra skoru 3-2'ye getirdi.

ALTAY BAYINDIR KORNERDEN YEDİ

Manchester United'ın beraberlik için bastırdığı dakikalarda Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden Altay Bayındır'a sürpriz bir gol attı. Manchester United mücadelenin son dakikasında bir gol atsa da 4-3'lük skorla turnuvaya veda etti.

ALTAY BAYINDIR GÜNDEME OTURDU

Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol sonrası faul itirazı yapıldı. Mücadelenin hakemi gol kararında diretti ve Altay Bayındır için çok talihsiz bir olay yaşanmış oldu. İşte o gol...