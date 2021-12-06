Altın Kelebek'e damga vuran Melis Sezen kardeşini paylaştı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen günün en çok konuşulan isimleri arasında. Altın Kelebek Ödülleri'nde hem cesur tercihi hem de sahnedeki halleriyle gündemde olan Melis Sezen geceye kardeşiyle katıldı.

Melis Sezen kardeşi Polat Sezen ile gecede boy gösterdi. Heyecanlı halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu kardeşiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaşınca hayranlarından yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Melis Sezen'in bazı hayranları kardeşini oyuncuya hiç benzetmezken bazıları ise birbirlerinin kopyası olduğu görüşündeydi.

Melis Sezen sosyal medyada kardeşinin her fotoğrafına yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Sezen'in kardeşi Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.