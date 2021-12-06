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  4. Altın Kelebek'e damga vuran Melis Sezen kardeşini paylaştı

Altın Kelebek'e damga vuran Melis Sezen kardeşini paylaştı

06.12.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödülleri'nde geceye hem dekoltesi hem de konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen kardeşiyle ödül törenine geldi. Melis Sezen geceden yaptığı paylaşımla takipçilerinin yoğun yorumuna maruz kaldı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen günün en çok konuşulan isimleri arasında. Altın Kelebek Ödülleri'nde hem cesur tercihi hem de sahnedeki halleriyle gündemde olan Melis Sezen geceye kardeşiyle katıldı.

Melis Sezen kardeşi Polat Sezen ile gecede boy gösterdi. Heyecanlı halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu kardeşiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaşınca hayranlarından yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Melis Sezen'in bazı hayranları kardeşini oyuncuya hiç benzetmezken bazıları ise birbirlerinin kopyası olduğu görüşündeydi.

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Melis Sezen sosyal medyada kardeşinin her fotoğrafına yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Sezen'in kardeşi Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.

Sizce benziyorlar mı?

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Benziyorlar
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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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