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Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

27.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek film festivali öncesine yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçeleri gezmeye devam ediyor.

Gezen sinema etkinliği kapsamında Manavgatlı vatandaşlar iki gün boyunca beyaz perdeyle buluştu. "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" ve "Aykut Enişte 2" filmleri Sarılar Mahallesi Halk Pazarı ve Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı'nda halkın beğenisine sunuldu.

Sinema tırının sonraki durağı ise Alanya oldu. Daha önce Alanya Mahmutlar'da gösterim yapan gezen sinema, 25 Eylül'de Alanya İskele Şelale Önü'ne park etti. İkinci kez Alanya'ya uğrayan sinema tırından çocuklar için "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" filmini, yetişkinler için "Aykut Enişte 2" filminin gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe aileler çocuklarıyla katıldı.

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor

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