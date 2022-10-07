Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Arama sırasında 1 depoda PKK'ya ait olduğu tespit edilen 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat, 17 roketatar mühimmatı, 600 piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde ele geçirilerek imha edildi.

Hatay'da Amanos Dağları kırsalında yapılan aramalarda PKK 'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

- Ele geçirilen malzemeler arasında, 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat, 17 roketatar mühimmatı, 600 piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde bulunuyor

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