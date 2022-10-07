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Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

07.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ele geçirilen malzemeler arasında, 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat, 17 roketatar mühimmatı, 600 piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde bulunuyor

Hatay'da Amanos Dağları kırsalında yapılan aramalarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca, Şehit Jandarma Er Fatih Yonca Operasyonu kapsamında Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi Koscakyayla kırsalında arazi araması yapıldı.

Arama sırasında 1 depoda PKK'ya ait olduğu tespit edilen 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat, 17 roketatar mühimmatı, 600 piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde ele geçirilerek imha edildi.

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

- Ele geçirilen malzemeler arasında, 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat, 17 roketatar mühimmatı, 600 piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde bulunuyor

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

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pkk İçişleri Bakanlığı mühimmat

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