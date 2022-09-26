Amasya Şeker Fabrikası’nda 69. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nın 69. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, Amasya ekonomisinin tarım başta olmak üzere, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaştığını söyledi.

Şeker fabrikasının Amasya bölgesi için çok önemli olduğunu anlatan Masatlı, tarımsal faaliyetlerin ilde yoğun şekilde gerçekleşmesinde şeker fabrikası ve ona bağlı olarak oluşan farklı sektörlerin büyük payı olduğunu vurguladı.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan ise şekerin tüm dünya ülkeleri açısından stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Özarslan, şunları kaydetti:

"2022 yılında fabrikamıza bağlı 5 il ve 16 ilçe,10 bölgemizde dışsal ekim alanlarımız ile birlikte 274 köyde 4 bin 700 çiftimiz ile sözleşme yapıldı. Bu çiftçilerimizle, 75 bin 500 dekar pancar ekimi gerçekleşmiştir. Bu ekimlerden kendi sahamızda 380 bin ton, dış sahada 220 bin ton olmak üzere toplamda 600 bin ton tesellüm edilmesi planlanmaktadır. Tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra yan ürünleri ve geniş istihdam olanağı ile şeker, dünyada önemini her daim koruyan bir ürün olmuştur. Yeni kampanya döneminin hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine plaket ve hediye verildi. Daha sonra dualar eşliğinde kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Törene, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.