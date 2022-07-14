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Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

14.07.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 7 yaşındaki oğlu Emirhan'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, şehidin Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülsüm ve oğlu Emirhan Diker'i ziyaret etti.

Daha önce kendilerine motosikletle dolaşmak istediğini söyleyen Emirhan'a sürpriz yapan ekipler, küçük çocuğu motosikletle gezdirdi, şehir turu yaptırdı.

Emirhan, çok mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Anne Gülsüm Diker, gazetecilere, oğlunu mutlu ettikleri için polislere minnettar olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Diker, şunları kaydetti:

"Düşüncelerimi anlatamam, oğlum kadar ben de mutlu oldum. İnsan yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayramı buruk geçiriyordu. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara minnettarım. Allah razı olsun, Allah onları korusun. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. "

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

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şehit polis Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:11
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:15
Yatsı
21:59
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