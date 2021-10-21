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Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

21.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.

Ziyaret beldesinde düzenlenen hasat şenliğine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sezonun ilk hasadını yaptı.

Vali Masatlı, gazetecilere, Amasya'nın tarım ve hayvancılık bakımından bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Amasya’nın şeker pancarı tohumunda Türkiye’de birinci, soğanda ikinci, misket elmada üçüncü, bamya, salatalık ve şeker pancarı üretiminde beşinci, kiraz üretiminde ise yedinci sırada yer aldığına işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bunun yanında ilimizde üretimi artan çeşitli ürünler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak adlandırdığımız meyvedir. Bugün bu ürünün hasadı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlimizde bu yıl toplu olarak, ekili 370 dekar alanda hasat yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde ayrıca yüzde 75 devlet destekli olmak üzere 240 dekarlık alan için, talep eden üreticilerimize cennet hurması fidanı dağıtacağız."

Ürün çeşitliliği ile sadece yerel sofralara değil, dış pazarlara da üretim yapan illerden birisi olduklarını ifade eden Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu meyvenin raf ömrü, özelliği itibarıyla çok kısadır. Kurutma yöntemi ise bu ürünün raf ömrünü uzatmak ve daha yüksek bir fiyatla satılmasını sağlamak için gereklidir. İlimizde de bu açığı kapatmak için profesyonel bir kurutma tesisini de yakın zamanda Çiğdemlik köyünde hizmete açacağız. Ayrıca 3 kurutma tesisimiz de proje aşamasındadır. Bu ürünün yaş ve kuru satışı arasında yaklaşık 9-10 kat fiyat farkı var. Vatandaşlarımızın gelir artışına katkı sağlaması bakımından kurutma tesisi yapımlarına destek olmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızın yapılmasında bizlere vizyon çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyor, emeğini toprakla buluşturup bu güzel ürünleri yetiştiren çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum."

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı
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