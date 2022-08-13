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Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

13.08.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, karayoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Merzifon-Çorum kara yolunun 13'üncü kilometresinde 3 otomobil, yola inen domuz sürüsünün arasına girmemek için aniden durmaya çalışınca birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Eda Nur K. (8), Yunus Emre K. (3), Rahime K. (7), Murat K. (43), Nuran K. (42), Rabia K. (22), Aslı K.(61) ve İsmail K. (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kazada 2 domuz telef oldu.

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya’da domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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