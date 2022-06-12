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Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

12.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı

Amasya'da, Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılmasıyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı.

Daha sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Ardından Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu araçlarla Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" konvoyu oluşturuldu.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve Milli Mücadele'ye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amasya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Varol, "Bu tarihi günün yıl dönümünde ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Onların bizlere emanet ettiği ülkemizi dünya devletleri arasında hak ettiği noktaya ulaştırabilmek, onlara olan gönül borcumuzdur." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya'ya gelişlerinin 103. yılını kutladıklarını belirterek, "Geçmişten aldığımız dersle bizi millet yapan değerlerimizi tartışma konusu yapmamalıyız. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin." diye konuştu.

Amasya Belediyesi tarafından organize edilen konser ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitler nedeniyle iptal edildi.

Festival, 10 gün boyunca tiyatro gösterileri, çocuk şenlikleri, konserler ve güreş müsabakaları gibi etkinliklerle devam edecek.

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

- Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

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Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:00
Sabah
04:58
Öğle
12:41
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
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