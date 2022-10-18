Amasya'da Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi çalışmaları devam ediyor

Amasya'da Yeşilırmak Nehri’nin temizlenerek cazibe merkezi haline getirilmesi için hazırlanan "Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi"nin çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, Amasya Belediyesi ve Devlet Su İşleri'ne ait personel ve iş makineleri tarafından ırmağın şehir içinden geçen bölümünde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan, güzelleştiren, önemli bir su kaynağı olduğunu söyledi.

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehrin görseline güzellik ve huzur vermek için akan tek ırmak Yeşilırmak’tır diye değerlendirdiğim malumunuz ve Yeşilırmağımızın yemyeşil akacağı günler çok yakın. Personellerimiz tarafından temizliğine hız kesmeden devam ediliyor. Irmağımızın yan kısımlarına rekreasyon alanı yapıyoruz ve yükselti ekleyerek ırmağın yapısını bozmadan kanal içerisine alıyoruz. Oturma ve yürüyüş alanları ile dört dörtlük ve tertemiz bir projeye imza attığımız düşüncesi içerisindeyim. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Amasyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Verdiğimiz sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim sözümüz senettir."