Adana'da Müslüman olan ABD vatandaşı David Benjamin'e, İngilizce Kur'an-ı Kerim ile çeşitli kitaplar hediye edildi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müslüman olmak için Çukurova İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan 38 yaşındaki jeoloji mühendisi Benjamin için Ramazanoğlu Camisi'nde ihtida töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde kelimeişehadet getiren Benjamin, Müslüman oldu.
Benjamin, burada yaptığı açıklamada, daha önce hiçbir inancı benimsemediğini ifade etti.
Birçok dine mensup arkadaşının olduğunu belirten Benjamin, Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından ve birbirlerine olan bağlılıklarından çok etkilendiğini kaydetti.
Müftü Taşçı, Benjamin'e İngilizce Kur'an-ı Kerim ile çeşitli kitaplar armağan etti.
Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu
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