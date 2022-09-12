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Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

12.09.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, milli takım kampını ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, İstanbul'da 1-10 Ekim'de düzenlenecek ve 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan millileri kampta bulundukları Bolu Dağı'ndaki otelde ziyaret etti.

Teknik Direktör Osman Çakmak'tan takım hakkında bilgi alan Ergezen, antrenmanı da izledi. Teknik ekip ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Ergezen, milli takıma Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Çakmak ve yardımcı antrenörler gözetiminde akşam antrenmanı yapan milliler, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Bolu'da 14 Eylül tarihine kadar kamp yapacak milliler, daha sonra İstanbul'a geçecek.

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

- Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, milli takım kampını ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

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Ampute Futbol Milli Takımı bolu dağı dünya kupası

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