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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

03.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

KOCAELİ (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kent merkezinde bir otele yerleşen sporcular, akşam antrenmanını yaptı.

Teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Kocaeli'de kamp yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Dünya Şampiyonası gruplarındaki 3'üncü maçlarını Kocaeli'de oynayacaklarını hatırlatan Çakmak, "İnşallah Kocaeli taraftarına, halkına çok güveniyoruz. Kampın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Oyuncularımızın şubat ayından şu ana kadar biraz daha konsantrasyonları arttı. İngiltere ile yaptığımız hazırlık maçları bizim için çok verimli geçti." diye konuştu.

Çakmak, güçlü bir takım olduklarını, kampların, hedeflerine ulaşmada kendilerine önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı, 11 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

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Kocaeli İzmit ampute milli takımı

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