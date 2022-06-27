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Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

27.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adliyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Kulübü üyeleri, Fransız yazar Moliere'nin "Cimri" isimli oyununu sahneledi.

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Turgut, Önder Yaman, Hacı Murat Gökşen, Onur Oğuzer, Cumali Karakütük, Adalet Komisyonu Yedek Üyesi Ahmet Kaya ve adliye personeli katıldı.

Tiyatro gösterisini dikkatle izleyen adliye çalışanları, arkadaşlarına alkışlarıyla destek verdi.

Gösterinin sonunda, oyuncular bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

Anadolu Adliyesi çalışanları tiyatro oyunu sergiledi

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