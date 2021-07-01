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Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

01.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makine öğrenmesi ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı protokol, ulusal ve uluslararası projelere, Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesinin birlikte katılmalarına imkan sağlayacak

Anadolu Ajansı (AA) Ar-Ge Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü arasında "Ar-Ge çalışmaları, dijital veri ve bilgi yönetimi" alanında iş birliği protokolü imzalandı.

AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende, iş birliği protokolüne, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Külcü imza attı.

Peru, törende yaptığı konuşmada, iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Biz bunun sadece belge üzerinde kalmasını istemiyoruz, çıktılarının olmasını istiyoruz. İnşallah güzel bir birliktelik olur ve alanı da genişletiriz, bilgi belge yönetiminden daha da geniş bir alana doğru yayarız." dedi.

Prof. Dr. Külcü de AA ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem dijital belgeler, dijital arşivler hem de eğitim programlarının yeniden yapılanması sürecinde birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Çakmak da katıldı.

- AA Ar-Ge Merkezi ile üniversite ortak çalışmalar yürütecek

Protokol kapsamında, AA tarafından üretilen dijital veri ve bilgilerin yönetilmesinde, yapay zeka sistemlerinin kullanımının artırılması konusunda üniversite ile iş birliği yapılacak.

Bu çerçevede, bilgi yönetiminde otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla AA Ar-Ge Merkezi çalışanları ile üniversite bünyesindeki akademisyenler ortak çalışmalar gerçekleştirecek. AA Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen projelere Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından akademik destek sağlanacak.

Makine öğrenmesi ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı protokol, ulusal ve uluslararası projelere, AA ve Hacettepe Üniversitesinin birlikte katılmalarına imkan sağlayacak.

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

- Makine öğrenmesi ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı protokol, ulusal ve uluslararası projelere, Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesinin birlikte katılmalarına imkan sağlayacak

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı
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