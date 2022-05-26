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Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off yarı final Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı hangi kanalda yayınlanacak?

26.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı için nefesler tutuldu. İki güçlü takım, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finallerinde karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar heyecanla beklenen maç için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off yarı final Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ING Basketbol Süper Lig yarı final karşılaşmasına ilişkin detaylar...

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı için heyecan dorukta. Basketbol severler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off yarı final Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı hangi kanalda yayınlanacak? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulatılıyor. Maça ilişkin detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sahasında Pınar Karşıyaka'yı mağlup eden Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig play-off yarı finalde Galatarasaray Nef ile karşı karşıya gelecek.
Eurolegaue şampiyonu Anadolu Efes Galatasaray NEF yarı final karşılaşmalarında ilk maçın tarihi basketbol severler tarafından merak konusu oldu.
Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı 27 Mayıs Cuma günü oynanacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak.

PLAY-OFF ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PLAY-OFF ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ING Basketbol Süper Lig play off yarı final maçları Tivibu Spor'da naklen yayınlanacak.
Toplamda 5 maça çıkacak iki takımdan 3 galibiyet elde eden finale yükselecek. Maçların ilk ikisine Anadolu Efes ev sahipliği yaparken 3. Maçın ev sahibi Galatasaray NEF olacak. İşte maç takvimi: İlk maç: 27 Mayıs Cuma 20.30, 2. maç: 29 Mayıs Pazar 19.00, 3. maç: 31 Mayıs Salı 20.30, 4. maç: 2 Haziran Perşembe, 5. maç: 4 Haziran Cumartesi
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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