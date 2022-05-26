Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı için heyecan dorukta. Basketbol severler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off yarı final Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı hangi kanalda yayınlanacak? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulatılıyor. Maça ilişkin detaylar haberimizde...
ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sahasında Pınar Karşıyaka'yı mağlup eden Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig play-off yarı finalde Galatarasaray Nef ile karşı karşıya gelecek.
Eurolegaue şampiyonu Anadolu Efes Galatasaray NEF yarı final karşılaşmalarında ilk maçın tarihi basketbol severler tarafından merak konusu oldu.
Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı 27 Mayıs Cuma günü oynanacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak.
PLAY-OFF ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ING Basketbol Süper Lig play off yarı final maçları Tivibu Spor'da naklen yayınlanacak.
Toplamda 5 maça çıkacak iki takımdan 3 galibiyet elde eden finale yükselecek. Maçların ilk ikisine Anadolu Efes ev sahipliği yaparken 3. Maçın ev sahibi Galatasaray NEF olacak. İşte maç takvimi: İlk maç: 27 Mayıs Cuma 20.30, 2. maç: 29 Mayıs Pazar 19.00, 3. maç: 31 Mayıs Salı 20.30, 4. maç: 2 Haziran Perşembe, 5. maç: 4 Haziran Cumartesi
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